Järva-Jaani Pikk tänav sai uue katte kaks aastat tagasi. Möödunud aastal seda remonditi, kuid jälle on tee sellises seisus, et vajab põhjalikumat korrastust.

Järva-Jaani alevit läbiv Pikk tänav on kohalikel harja punaseks ajanud, sest kuumade ilmadega sulab asfalt üles nii, et enam ei räägita autode määrimisest, vaid ka jalakäijad on sõidutee ületusega hädas.