* Järva-Jaani alevit läbiv Pikk tänav on kohalikel harja punaseks ajanud, sest kuumade ilmadega sulab asfalt üles nii, et enam ei räägita autode määrimisest, vaid ka jalakäijad on sõidutee ületusega hädas.



* Paide kesklinnas paar kuud tegutsenud avaliku käimla kohta on kasutajad öelnud valdavalt kiidusõnu. Ometi on haldajad murelikud, sest külmal ajal tõotab tualetist kujuneda kodututele meelepärane ööbimispaik.



* Konesko ASi mootoritehas kinkis Koeru keskkoolile töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunni tarbeks kastitäie tööriistu ja kutsus kümnendikud külla, et tutvustada neile tehase igapäevaelu Mootoritehase kvaliteedi spetsialist Ahto Härm sõnas, et kohtumisega tahtis ettevõtte luua gümnasistidega esmase kontakti, et neid kodukoha ettevõttesse tööle meelitada ja motiveerida tootmisvaldkonda õppima minema.



* Lustliku muusika saatel veereb PAIde lasteaia siseõuele kümnete laste ette puidust vanker, millest paistavad välja liiklusmärgid ja foor. Vankri on meisterdanud Vodja kooli õpilased. Vankrit veab Vodja kooli VII ja VIII klassi õpilasi Angelat, Karl Erikut, Martat, Marist, Mikku ja Jaani juhendanud õpetaja Indrek Kuuse.

Liiklusmärgid, liikuva sebra, foori, 12 koonust ja piirdelindi koguväärtusega ligi 200 eurot andis maanteeamet, puidumaterjali Viking Window, kuid vankrit välja mõelda ja valmistada oli Vodja koolipere ülesanne.



* Eelmise aasta oktoobris kurtis osa Paides Pärnu tänava ääres elavaid majaomanikke, et teeremondi järel on jäänud nende sissesõiduteed asfaltimata ning koju pääsuks tuleb järsust teerandist alla sõites autosid lõhkuda.

Nüüd on nende mure viimaks murdumas.



* Laupäeval on rattamaratonise sarja Hawaii Express Estonian Cup teise osavõistlusena Neolife Valgehobusemäe rattamataron, mis toob Põhja-Järvamaale sadu rattureid.



* Paljud kogukonnaseltsid nokitsevad projektide kallal, et kohalikku ellu uut hingamist tuua ja kodukoha ilmet parandada. Eesti külaliikumine Kodukant tegi selle mittetulundusühingutele lihtsamaks, toetades nelja Järvamaa projekti.



* Pühapäeval on Roosna-Alliku mõisapargis teine rabarberifestival. Festivali eestvedaja Kristiina Herodes selgitab lähemalt, miks rabarber oma festivali väärib ja mida saab sellel kogeda.