Kindlustus kaitseb lapsi

„Tänasel lastekaitsepäeval juhime autojuhtide tähelepanu, et peagi algab koolivaheaeg ning lapsi on tänavatel ja liikluses aina rohkem. Liikluskindlustus küll katab kannatanu kahju, kuid tähelepanelikul liiklemisel on võimalik õnnetus üldse ära hoida,“ ütles kindlustusseltside liidu juht Mart Jesse.