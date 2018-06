Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva: Lapsi saab kõige paremini abistada toetades tervikuna kogu peret

„Soovime, et lapsed oleksid Eestis rõõmsad, terved ja ohtude eest kaitstud. Keerulistes olukordades, mida elu oma mitmekesisuses pakub, on meie kõigi ülesanne abivajavat last märgata,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Esmane vastutus lapse kasvatamisel on aga just vanemal. Seega peame toetama perekondi tervikuna – töö- ja pereelu paindlikul ühitamisel, keerukate olukordade ennetamisel, aga ka lahendamisel.“