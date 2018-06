* Paides Laia tänava äärsel haljasalal käivad kaevetööd annavad märku sellest, et Paide esmatasandi tervisekeskuse ehitus on alanud.

Esmatasandi tervisekeskus kerkib Järvamaa haigla kõrvale praeguse parkla asukohale.



* Eile avalikustas Paide linnavalitsus Paide Hillar Hanssoo põhikooli lammutus- ja ehitushanke võitja, kelleks osutus kohalik ehitusfirma – aktsiaselt Paide MEK.



* Paide linnaruumieksperiment, mille paljud linlased nii hästi vastu võtsid, samas mõnes poodnikus ja autoga ligipääsu soovijas pahameelt tekitas, tuleb ka sel suvel. Veidi pikemalt ja mõnegi uuendusega.



* Neljapäevane Järva Teataja kirjutab, et Järva-Jaani elanikud on pikemat aega olnud hädas asfaltteega, mis sulab kuumade ilmadega üles. Järjekordne parandustöö lõppes neljapäeva hommikul avariiga.



* Eile teatati keskkonnaameti ulukiuurijale Peep Männilile, et viimasel ajal Paide linnas ja selle läheduses ringi uidanud noor ilves on tõenäoliselt auto all jäänud. Asja uurima asunud Männil leidiski ilvese laiba Tallinna tänava Olerexi tanklast Mäo poole liikudes maantee äärest.



* Rahvusooperis Estonia lavalaudadele jõudnud laste- ja noortemuusikal «Buratino» erineb eelmistest lavastustest mitmel moel. Peale selle mängivad peaosalisi järvalased. Kui Lehtsest pärit Kadri Kipperile on rahvusooperi lava tuttav, siis draamateatri näitlejal Karmo Nigulal ja Estonia lauljalle Kadri Kõrvekil on see seal esimene suur roll.



* Kui üks Järvamaa kutsehariduskeskuse naisõpetaja üle hulga aja oma kunagist Fordi Escorti nägi ja prooviringilt tagasi tuli, ei suutnud ta öelda muud, kui mida te ometi mu nunnuga tegite. Mida autotehnikute eriala teisele kursusele jõudnud noormehed siis ülevaatusel tänavaliikluseks kõlbmatuks tunnistatud hõbedase autoga tegid?

Lappisid keret, loopisid salongist välja kõik ebavajaliku, lasid auto madalamaks, panid alla suuremad veljed, muutsid väljalaskesüsteemi sportlikumaks, tõid summuti külje pealt välja, kleepisid üle kleepsud, näiteks kapotil on kurja klounina kujutatud kutsehariduskeskuse direktorit Rein Oselini.