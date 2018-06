Paides ringi luusinud ilves jäi auto alla

Eile teatati keskkonnaameti ulukiuurijale Peep Männilile, et viimasel ajal Paide linnas ja selle läheduses ringi uidanud noor ilves on tõenäoliselt auto all jäänud. Asja uurima asunud Männil leidiski ilvese laiba Tallinna tänava Olerexi tanklast Mäo poole liikudes maantee äärest.