Põhikooli ehitushanke võitis kohalik ettevõte

Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et linnavalitsuse otsusega kuulutati kaheksa pakkumuse seast hanke võitjaks Paide MEK. «Nagu sellistel puhkudel ikka, oli tegemist vähempakkumisega ja nende pakutud hind oli paremuselt teine,» täpsustas ta.

Kõige odavama pakkumise teinud ettevõte kõrvaldati, sest ei osutunud linnavalitsuse hinnangul usaldusväärseks. Laaneoksa selgitust mööda leidis tõendust, et sellel ettevõttel on esinenud lepingu rikkumisi ta talle on kohaldatud ka rikkumistest tulenevaid trahve.