Jõustuvad uued alkoholi reklaamipiirangud

„Maailma kogemus ja teaduslik tõendus kinnitavad, et alkoholipoliitika saab olla tulemuslik, kui ühise eesmärgi – tervise – nimel tegutsetakse mitmes valdkonnas korraga. See tähendab, et tegeletakse alkoholi kättesaadavuse vähendamisega, piiratakse reklaami, ravitakse sõltlasi, kaitstakse lapsi ja noori jne,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Eesti on seni tegutsenud üsna edukalt enamikes alkoholipoliitika valdkondades, näiteks oleme viimastel aastatel oluliselt edendanud sõltuvusravi kvaliteeti ja kättesaadavust. Kahes valdkonnas – reklaami ja alkohoolsete jookide kättesaadavuse piiramises – pole aga üle kümne aasta meil edusamme ette näidata. Jõustuv seadus täidab ühe neist lünkadest.“