Järvamaa läheb jalgpallis vastamisi Võrumaaga

Mõlemad koondised asuvad turniiritabeli esimeses pooles – Võrumaa on 13 punktiga hoidmas kolmandat kohta ja Järvamaa asub 10 punktiga kuuendal positsioonil. Kahe maakonna võrdluses on resultatiivsem olnud Järvamaa, kes on kuue kohtumisega löönud 19 väravat, Võrumaal on kirjas 16 tabamust.