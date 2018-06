Kõrboja naised naasevad taas Vargamäele

Näidendi „Kõrboja perenaine” aluseks on Urmas Lennuk valinud Tammsaare romaani „Kõrboja peremees” ning kirjutanud näidendi just lavastaja Vallo Kirsile ja Ugala teatri näitlejatele. Laval on üle 30 näitleja. Kõrboja Anna rollis astub üles Kadri Lepp ning Katku Villu rollis Ott Aardam.