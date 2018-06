Paide triatlonil teevad oma stardi mitmed Eesti kuulsused

Harrastajate distantsil teevad esimese triatloni Annely Adermann ja Kaire Vilgats. Annely ja Kaire on Telia 4:18:4 Otepää, 17. juuni ning Telia 4:18:4 Tallinn 5. augusti triatloni hea eeskuju saadikud, kus tuleb ujuda 400 m, sõita rattaga 18 km ning joosta 4 km. Nii Paide triatloni kui ka IRONMAN sarja triatlonite raames Otepääl ja Tallinnas toimuvate 4:18:4 lühitriatlonite eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele triatlonikogemust ja toetada liikumist ning aktiivset eluviisi.

Stardis on Eesti karikasarja võistluste eelmiste aastate tipud ning paljud harrastajad. Paide triatlon on hea võimalus kontrollvõistluseks enne IRONMAN 70.3 Otepää poolpikka triatlonit 16. juunil. Triatlonihooaja avastardi sprindidistantsil teeb Otepääks ja IRONMAN Tallinn täispikaks triatloniks treeniv Raivo E. Tamm.

“Mul on väga hea meel, et Eesti triatlonisuvi algab taas Paide triatloniga ning soe maikuu on võimaldanud treenida nii tippudel kui ka esimest triatlonit tegevatel harrastajatel. Hea meel on näha, et osalejate arv on sellel aastal oluliselt suurem kui eelmisel aastal”, ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.