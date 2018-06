* Kui keegi juhtus eile keskpäeval Paide muusika- ja teatrimaja parklasse Mini-Rimi juurde sattuma, võis ta esmalt päris segaduses olla, kui nägi pikka looklev saba, inimesed kannatlikult reas oma järjekorda ootamas. Ajaratas polnud 30 aastat tagasi keeratud. Ei pakutud müügiks midagi eriti ihaldusväärset, olgu selleks banaanid või midagi muud. Jah, tasuta kraami siiski anti, kleebiste-helkurite kõrval lausa õlut. Alkoholivaba, kuid siiski õlut. Kuku raadio «Selge grupijuhi» kampaania alustas jälle Paidest.



* Transpordi- ja logistikaettevõte DPD, kes seni on Järvamaal osutanud peamiselt ukselt uksele kullerteenust, on sisenemas siinsele pakiautomaatide turule. Esimene automaat paigaldati eile Türi Konsumi juurde.



* Eile said Paides juba kaheksandat järjestikust aastat kokku III–VI klasside kodu-uurijad, kes sedapuhku võtsid vaevaks uurida Eesti 100. aastapäeva auks teemat «Meie pere 100 aastat tagasi».

Ürituse eestvedaja, Paide ühisgümnaasiumi õpetaja Tiina Kivimäe ütles, et nii üllatav kui see ka pole, laekus töid täpselt sajalt lapselt.



* Järvalaste keskmine kuupalk jääb Eesti keskmisele alla mitmesaja euroga, seejuures teenivad kõrgemat palka pigem mehed, keda on juhtivkohtadel rohkem. Statistikaameti andmetel on Järvamaal keskmine brutokuupalk 1005 eurot. See on küll aastaga tõusnud 80 eurot, kuid jääb siiski 237 euroga Eesti keskmisele brutopalgale alla.



* Pühapäeval Roosna-Alliku mõisapargis peetud teise rabarberifestivali õdus meeleolu ja lettidel leidunud üllatused jätsid huvilistele hea mulje. Päeva hitiks kujunesid seekord rabarberijäätis ja rabarberi-maasikaõlu.



* Laupäeval rattamaratonide sarja Hawaii Express Estonian Cup teise osavõistlusena sõidetud Neolife Valgehobusemäe rattamataron üllatas korraldajate lootusi ja tõi kohale üle tuhande huvilise.