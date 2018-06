Türi rannajalgpallurid sihivad kohta esiliigas poodiumikohta

Türi vallavalitsuse terviseedenduse spetsialist Martin Kaschan rääkis, et kui varasematel aastatel said türilased treenida vaid suuremates linnades, kuna Türil treeninguks sobiv väljak puudus, siis sedapuhku võeti ise initsatiiv ja ehitati tehisjärve äärde rannajalgpalliväljak, kus on võimalik järjepidevalt treenida.