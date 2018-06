Nädala aja pärast stardib Paides suvevollesari

Coolbet Suvevolle etapid toimuvad juunis ja juulis igal teisipäeval algusega 18 ja seda olenemata ilmast. Eelregistreerida saab aadressil http://www.volley.ee/suvevolle , registreerimine võistluspäeval kuni 12ni, mängupaigas saab ennast kirja panna 17:45ni. Võistkonnad moodustatakse igal turniiril koha peal ja lähtuvalt osalejate arvust on need kolme- või neljaliikmelised.

Järvamaal toimub suvevolle Paide Tehisjärve kolmel liivaväljakul.Võistluste peakorraldajaks Paide Võrkpalliklubi juht Piret Reinfeld ootab randa kõiki võrkpallisõpru, keda eelmisel hooajal ei olnud mitte vähe.Vanusepiirang võistlustele on 14 eluaastat. „Kindlasti tuletaks meelde kõikidele osalejatele, et suvevolle on lõbus ja sportlik ajaviide, kus igal võistlejal on oma roll väljakul ning kurja pahameelt ei soovi ma kelletki kuulda.Võrkpall on tarkade ja viisakate inimeste mäng, millest siiani oleme kenasti kinni suutnud pidada. Kindlasti varustage ennast putukatõrjevahenditega, kuna neid segajaid hilistundidel ikka järve ääres leidub.“