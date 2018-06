Rulluisutajad vallutavad linnasüdame autodelt

Türi noortekeskuse eestvedamisel on nimelt kavas hõivata osa kesklinna autoparklast, et see alates juuni keskpaigast augusti alguseni ära kasutada hoopis asisemate tegevuste tarbeks.

Noortekeskuse juhi Sulo Särkineni peas on mõte sellest, et suvisel ajal võiks Türi kesklinn olla ligitõmbavam, küpsenud vähemalt paar viimast aastat, ent teised projektid ja ajapuudus on nõudnud lõivu ja teostuseni pole asi siiani jõudnud. Eelolev suvi tuleb teisiti ja nüüd võib Särkinen uhkelt kuulutada, et Leader projekti «Türi kesklinn atraktiivseks» kestel on 15. juunist 5. augustini linnaruumi eksperimendiks kesklinna parkla osaliselt suletud.