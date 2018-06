* Esmaspäeva hommikul Paides kärgatanud pikselöögi tagajärjel jäid sajad majapidamised internetiühenduse ja telepildita, paljudel neist purunesid saadud elektrilöögist ka seadmed.

Paides Pärnu tänavas elav Tiina Mugamäe ütles, et oli alles sügavas unes, kui järsku käis kärgatus, maja rappus ja tubades hakkas levima kärsahaisu. «Jooksin kohe vaatama, ega maja põle, kuid siis avastasime pojaga, et kärssasid hoopis ruuter ja digiboks,» sõnas ta.



* Kui Paide katsetab kesklinna ruumieksperimendiga suvel teist korda, siis naaberlinn Türi plaanib linnasüdames samasugust ettevõtmist esimest korda. Autoga liiklejad pääsevad küll kesklinnast endistviisi läbi, ruumi võidetakse jalakäijatele hoopis parkimiskohtade arvel.



* Järvamaa jahimehed hoiatavad, et Türi vallas Taikse, Tõrvaaugu ja Rassi kandis liigub ringi vigastatud emakaru poegadega, kes võib inimesega kokku sattudes osutuda ohtlikuks.



* Üleeile kohtusid Järva-Jaanis maanteeameti, ASi Eesti Teed ja Järva vallavalitsuse töötajad ning kohalikud elanikud, et saada selgust pikalt muret valmistanud teelõigu kohta.

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et Eesti Teed sai ülesande puhastada killustikust kergliiklustee ja kinnistuteni viivad mahasõidud. Järgmisel nädalal tuleb imuriga eemaldada teelt tolm.



* Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täiendkoolituskeskuse juhataja Marju Aolaid tahaks rohkem näha õpetaja ja koolijuhina neid inimesi, kes on elus nii mõndagi huvitavat kogenud ja oskavad teha koolielu nii põnevaks, et õpilased on õnnelikud ja tahavad kunagi õpetajaametit proovida.



* Roosna-Alliku mõisas tegutsevas toitlustuskohas saavad kõhu täis nii koolilapsed kui ka töömehed ning juhukülastajad. Kuigi suurt reklaami pole kohale, mida eestvedaja Riina Pihl eelistab kutsuda mõisakohvikuks, tehtud, on see kujunenud menukaks.



* Paide Muusika- ja Teatrimaja suurel laval etendus eile kahel korral Toomas Eduri lavastuses Eesti Rahvusballeti «Uinuv kaunitar», kus oma lavadebüüdi tegid ka Paide Balletistuudio noored tantsijad. Kodupublik tervitas oma linna lapsi sooja aplausiga, tüdrukutel oli saalis kümneid pöidlahoidjaid.



* Albu rahvamajas peetud V Aleksander Rudolf Laane mälestusvõistlused, mille käigus selgusid ka Järvamaa tänavused tõstemeistrid, kujunesid duellirohkeks mõõduvõtuks.