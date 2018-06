Kihlis läheb tugevate sõidumeeste osalusel motokrossiks

Türi auto-motoklubi (Türi AMK) juhatuse liige Kaspar Tammist ütles, et eelkirjapanekuvõimalust on seni kasutanud ca 150 sõitjat. „Seda on päris palju. Loodan, et etuleb põnev krossipäev,“ lootis ta. „Lootust selleks annab asjaolu, et MX Open A klassi on sõitma tulemas palju kiireid krossimehi, näiteks rahvuste krossi koondise liige Harri Kullas, kiire sõidumees Toms Macuks Lätist, paar sõitjat Soomest ja Venemaalt.“