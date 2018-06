* Reedel vabastas Eesti maaülikooli doktorant Madis Leivits Järvamaal Prandi külas sealtsamast lähedalt metsast kolme kuu eest leitud merikotka. Linnul tuvastati tõsine pliimürgitus ja ravita oleks ta hukkunud.



* Paide linnavalitsus soovib sotsiaaltöökeskuse töö ümber korraldada ning jagada ülesanded linnavalitsuse ja vabasektori vahel – nii, nagu see enne keskuse loomist oli. Eesmärk on süsteemi lihtsustada, parandada sotsiaalhoolekande kvaliteeti ja kättesaadavust.



* Kui Eesti kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop ütleb viie minuti jooksul millegi kohta «haruldane», siis tähendab, et nii on. Koeru Maarja-Magdaleena seinal seisnud krutsifiks, mille on 17. sajandi lõpul valmistanud kuulus meister Christian Ackermann, seda kahtlemata ka on.



* Kuu esimeses poole hakkab Paide linnameeskond kevadsuviste treeningute tarvis kasutama linna ääres asuvat Ülejõe murustaadioni, et pääseda noortega lahedamatesse tingimustesse harjutama.



* Jaanuari lõpus Nelja Kuninga hotelli taga alanud ujula ehitus on jõudnud sinnamaale, et neljapäeval pandi sellele nurgakivi.

Ujula omanikud Kersti ja Arvo Sarapuu kinnitasid, et nagu lubatud, on ujula järgmise aasta alguseks valmis.



* Sel nädalal said huvilised kaasa elada sellele, kuidas kevadpealinna Türi maskotile Murumoorile kerkis mänguparki väga eriline majake.

Kolmapäeval ja neljapäeval laoti üles seinu ja abilised olid oodatud. Seinas kasutati tellistena puupakke ning mördina savi ja põhku.



* «Kuule, kuidas sa seda teed?» on tõenäoliselt kõige sagedasem küsimus, mida üks mustkunstnik kuuleb. Kuidas pall ära kaob? Kuidas sa mündi sealt kõrva tagant välja võtad? Kuidas? Kuidas? Mustkunstnik ainult muigab salapäraselt ega reeda midagi.

Andrian Lomakin on tavaline 13aastane Paide gümnaasiumis õppiv poiss, kes tegeleb kõikide nende asjadega, millega temavanused poisid üldiselt tegelevad. Käib koolis, teeb sporti ja lahutab meelt Youtube´i kanalit jälgides. Peale selle on Andrianil veel üks hobi – ta on mustkunstnik.



* Eesti kirjandusmuuseum soovis koolipärimuse kogumise aktsiooniga jäädvustada ja uurida tänapäeva noortepärimust. Koolides levivaid linnalegende, nalju ja sõnamänge koguti üle Eesti. Järvamaa õpilaste panus jäi pigem tagasihoidlikuks, ent nalju ja linnalegende levib siingi.



* Mõnel üritusel võib silma hakata mees, kes istub molberti taga ja joonistab omamoodi portreid. Küll meenutab ühe pildil kujutatu nina huumusrikkas mullas kasvanud kartulit, küll oleks teine justkui päev otsa kõrvupidi kuivatusnööril rippunud. Selliseid elust tuletatud tegelasi jäädvustab šaržidena kunstnik Kristjan Juusu.