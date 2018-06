Maikuu tõi rekordiliselt palju rongisõitjaid

“Lisaks meie pidevale ja sihikindlale tööle klientide usalduse võitmiseks on reisijate arvu kasvule kindlasti kaasa aidanud ka ilus ilm, kõrged kütusehinnad ja üleüldine hoiakute muutus keskkonnateadlike valikute suunas,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. “Praeguseks on sel aastal tehtud üle 250 000 sõidu enam. Kasvav rongisõidu populaarsus paneb kogu meie rongipargi proovile ning näitab selgelt, et täiendatavate rongide soetamise otsusega ei saa enam viivitada.”