Päästjate keskmine põhipalk tõuseb tuhande euroni

„Tegemist on ajaloolise läbimurdega – kui me varasematel aastatel oleme astunud väikesi samme palgatõusu poole, siis nüüd on tegemist suure spurdiga õiges suunas,“ ütles siseminister Andres Anvelt, kes lubas, et päästjate palk jätkab tõusmist ka tulevikus ning lõppeesmärk on see, et päästja saaks vähemalt Eesti keskmist palka.