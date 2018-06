Riik toetab tänavu ligi poole miljoni euroga 4523 noore malevasuve

Tänu riigi toetuse suurenemisele saab üle Eesti toimuvatest malevatest osa koguni 4523 noort. Malevas on võimalik omandada esimene töökogemus, tutvuda tööeluga kaasnevate õiguste ja kohustustega, osaleda karjääri- ja infoüritustel, külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest ühistegevustest. Lisaks on võimalik osa võtta põnevatest innovatsioonimalevatest.

Innovatsioonimalevate hulka kuulub näiteks MTÜ Öökull loodav malev Kambja vallas Tartumaal, kus tegevuste käigus tutvustatakse noortele kohalikke ettevõtteid ning räägitakse tööandja ootustest, kohustustest ja vastutusest. Malevasse on kutsutud ka "Noored koodi" eestvedajad, kes viivad läbi programmikirjutamise õpitoa ning räägivad, kuidas huvialast ja hobist võib välja kasvada töö. Lisaks külastavad malevlased näiteks Tartu loomade varjupaika ja kohtuvad "Teeme Ära" algatuse korraldajatega. Koostöös juhendajatega saavad noored maleva viimasel päeval viia ellu oma heategevusliku projekti, et anda isiklik panus kogukonna arendamisse.

Innovatsioonimalevat pakub ka Lääneranna vald Läänemaal, mis on kaasanud päästetöötajad, politseinikud, meedikud ja õhusõidukite hoolduse ning remondiga tegeleva ettevõtte AS Magnetic. Malevas on noortel läbi praktiliste töötubade võimalus näha, kuulda ja õppida, kuidas ühel või teisel lihtsamal moel hoida ära suur õnnetus, kuidas aidata hättasattunud sõpra või pereliiget ning milleks on vaja õhusõidukite hooldust ja remonti. Lisaks saavad noored teadmisi ettevõtlikkusest ja finantskäitumisest.