Omniva laieneb jõudsalt

Omniva juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on pakiautomaadid tänu oma kiirele levikule ning kasutusmugavusele kogu Baltikumi inimeste esimeseks tarne-eelistuseks. „Uuringud näitavad, et üle 80% pakisaajatest ja saatjatest eelistab võimalusel pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks pigem pakiautomaati – see on lihtne kasutada, mugav, kiire ning pidevalt kättesaadav,“ selgitas Arumeel.

Pakiautomaat pole põhjuseta Eesti inimeste esimeseks eelistuseks kujunenud – pakiautomaadist paki kättesaamine on lihtne nii noorele kui ka vanale. Loomulikult mängib rolli ka fakt, et pakiautomaat on 24 tundi ööpäevas kättesaadav.

Viimaste nädalate jooksul on lisandunud pakiautomaadid Käinasse, Kiilile, Paikusele, Järva-Jaanisse ning Tallinnasse Stroomi Keskuse juurde. Varem on see aasta uued automaadid jõudnud veel 13 asukohta, lisaks on saanud laienduse ka 14 olemasolevat ning väga populaarseks osutunud pakiautomaati. „Näeme, et populaarseimate pakiautomaatide puhul on aktiivsete e-ostlejate hulk ning nõudlus pakiautomaaditeenuse järele suurem, kui tänane pakiautomaat teenindada suudab. Seetõttu otsustasimegi ka olemasolevatele pakiautomaatidele märkimisväärselt kappe juurde lisada,“ selgitas Arumeel.

Aasta teises pooles kasvatab Omniva oma pakiautomaadivõrgustiku märkimisväärselt suuremaks. „Kuna huvi pakiautomaatide vastu on jätkuvalt suur, siis kasvatame teisel poolaastal oma võrgustiku Eestis ligi kaks korda suuremaks. Kogu Baltikumi võrku lisame ligikaudu 200 uut pakiautomaati ning plaanime seeläbi ka tulevikus olla Baltikumi konkurentsitult suurima võrgustikuga logistikaettevõte,“ lisas Arumeel.

Uue põlvkonna pakiautomaadid töötavad uuel pilootfaasis oleval ning pidevalt arendataval tarkvaral. Kliendi jaoks on uus pakiautomaat taotuslikult nii välimuselt kui kasutuskogemuselt sarnane olemasolevate automaatidega. Lähiajal võimaldab uus tarkvara aga pakiautomaadi kasutamist veelgi mugavamaks muuta. Muuhulgas on pakiautomaadi kaudu võimalik pakki ka e-poele tagastada. Selleks tuleb vaid oma kaup viia vastava koodiga samasse automaati, millest pakk kätte saadi.