Järvamaale enam kui 265 000 eurot: riik toetab keskkonnaprojekte miljonitega

„Valikute tegemine on alati raske, aga lähtusime projektide panusest Eesti loodusesse. Need 612 projekti, mida otsustasime rahastada, aitavad kõik meie keskkonda paremaks muuta,“ ütles keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esimees Siim Kiisler ning lisas, et järgmine võimalus oma ideede realiseerimiseks riigilt toetust saada on juba 6. augustil, kui avaneb keskkonnaprogrammi teine taotlusvoor.

KIKi juhataja Veiko Kaufmanni sõnul on kiiduväärt, et projektide kvaliteet paraneb iga aastaga ning need on üha enam fokusseeritud ja suurema keskkonnamõjuga. „Soovime kõikidele toetuse saajatele edukat projektide elluviimist ning ootame ausat ja avatud koostööd. Tuletan ka meelde, et KIKi spetsialistid on alati abiks ja toeks tekkinud küsimuste lahendamisel.“