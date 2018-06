* Järva vallas asuva Ambla ja Käravete piirkonna inimesed on kogunud Tapa vallaga liitumise toetuseks 500 allkirja. Järgmisel nädalal algavad kohtumised vallavõimuga.



* Punane süda kirjaga «Paide – Eestimaa süda» on Paide sümbol olnud pea 20 aastat. Selle aja jooksul muutumatuna püsinud märk vajab värskenduskuuri ning geograafilise asukoha kõrval võiks julgemalt rääkida ka teistest tugevustest ja linnaga seotud inimestest, on kõlama jäänud kuvandi mõttekodades. Teisipäeval said Paide raekojas kokku mõttekodades osalejad, linna esindajad ja külla kutsutud disainibüroo Ad Angels loovmeeskond, et ühiselt arutada linna eeliste ja veel kasutamata võimaluste üle. Kohtujad tõdesid, et Paidel on palju sisu, ent soov on leida sellele ka sobiv pakend.



* Koos neljapäeval Moskvas alanud jalgpalli maailmameistrivõistluste esimese mänguga avas end ka esimest korda Valgma välispordibaar, kus saab võistlustele ühiselt ekraani ees kaasa elada ja endas sporditahte üles leida.



* Järvamaal süttivad elumajad peamiselt lahtise tule kasutuse tõttu, kuid konstruktsioonivead ja suitsetamine on üsna tihedalt kannul, selgub päästeameti statistikast.



* Kui sul on 1300 autot, mõni kümmend pealegi, siis võib vist juba öelda, et oled automagnaat. Just sellise tiitliga naljatamisi Türil elavat Ats Vaani tema elukaaslane kutsubki. Olgugi et tegemist on hoopis automudelite, mitte elusuuruses neljarattalistega, on magnaadi nimi omamoodi õigustatud.



* Paide balletistuudio lõpetas teise hooaja neljapäeval laagriga. Sanna Kondase tundides käisid harrastustantsijad lasteaiaealistest daamideni välja. Ainsa mehena balletitundi tulnud Harri Ausmaa sai proovida «Luikede järve» printsi rolli.