Järvamaal 262 uut ettevõtet

SEB jaepanganduse valdkonna juhi Ainar Leppäneni ütlust mööda näitab eestlaste ettevõtlikkus siinse majanduskeskkonna atraktiivsust ja ettevõtete asutamise lihtsust. Samuti ei tasu alahinnata arvukaid edulugusid, mille üks näide on Taxify hiljutine hiigeltehing. Leppänen peab üheks põhjuseks ka demograafilisi protsesse. «Kui Eestis on väljaränne pidurdunud, siis Lätis ja Leedus on see endiselt terav probleem, eelkõige noorte haritud inimeste seas, kellel on julgust ja ambitsiooni võtta riske ning asutada uusi ettevõtteid,» selgitas ta.