*Järvamaa kauneima kodu sinimustvalge mastivimpli alt leiab hiiglasliku ankru ja aiasügavuses on hiidlaste tehtud külakiik, millele hoo andmiseks tulevat naabrid appi kutsuda. See on isa ja tütre, Olavi ja Kirke Vaino kodu Käru alevikus. Peremees täpsustas, et see on vaid üks perele kuuluvatest kinnistutest üle Eesti ja valdavalt askeldavadki nad seal kahekesi. Kodusid hinnanud Järvamaa omavalitsuste liidu komisjon tõstis Vainode puhul esile seda, et endise Käru mõisa sepikojale on ennistusega antud uus elu. Millised maakonna ilusad kodud veel äramärkimist leidsid saab lugeda ja vaadata ajalehest.