Uus otsingusüsteem võimaldab kiirelt leida inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse andmeid

Otsingusüsteem on avalik ning võimaldab igaühel kontrollida, kas otsitava isiku kohta on alustatud võlgade ümberkujundamise- või pankrotimenetlust. Andmed on Ametlikest Teadaannetest avalikult kättesaadavad kuni menetluse lõppemiseni. Menetluse lõpetamise teadaanne on avalik kolm aastat.