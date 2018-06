ELi piires peab liikluskindlustuse poliis paberil kaasas olema

If Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuhi Reet Veilbergi sõnul võib suvel autoga Eestist väljaspoole puhkama sõites tulla viimase hetke üllatusena, et lisaks sõiduki registreerimistunnistusele peab kaasas olema ka liikluskindlustuse poliis. „Eestis pole me enam ju harjunud paberkujul dokumente kaasas kandma ning et liikluskindlustuse poliisi igapäevaselt vaja ei ole, siis paljud meist enam seda autos ei hoia,“ selgitas Veilberg.

Euroopa Liidus liiklemiseks piisab tavalisest liikluskindlustuse poliisist, mis on üldjuhul saadetud kliendile e-postiga ja mida saab ka interneti iseteenindusest vajadusel ise hõlpsasti välja printida. Roheline kaart kehtib ainult prindituna rohelisele paberile

Euroopa Liidus liiklemiseks piisab tavalisest liikluskindlustuse poliisist, mis on üldjuhul saadetud kliendile e-postiga ja mida saab ka interneti iseteenindusest vajadusel ise hõlpsasti välja printida.

„Kui ees ootab näiteks sõit Soome, siis tihti arvatakse ekslikult, et vaja on ka rohelist kaarti. Nii see aga pole, sest rohelist kaarti ehk rahvusvahelist liikluskindlustuse poliisi on vaja ainult väljaspool Euroopa Liitu, lähiriikidest näiteks Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas,“ lisas Veilberg.

If Kindlustuse liikluskindlustuse poliisiga võib julgelt Euroopa Liidus liigelda, sest sellel on ka inglise keeles selgitus, millega on tegemist.