Nelja küla selts taaselustas lipuheiskamise tava

Tava taaselustas nelja küla, Abaja, Valila, Koidu-Ellavere ja Merja küla rahvas Uno Aani juhtimisel. Aan teadis rääkida, et lippu heisati ja jaanituld tehti (õigemini põletati posti otsa vinnatud tõrvatünni) Merja linnamäel varemgi, kuid 1934. aastal püstitati siia korralik lipumast ja Väinjärva valla kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred tulid kokku Võidupüha tähistama. Kõigi nende organisatsioonide esindajad olid kohal nüüdki. Teada on ka, et mängis Vao kaitseliidu pasunakoor. Sedapuhku pasunakoori küll polnud, kuid pilli puhus Abaja küla poiss Mirko Sirila.