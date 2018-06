Paide linnameeskonna koostöö Elevandiluuranniku mängumehega jõudis lõpule

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Talvel, enne hooaja algust, vajasime Nikita Novopašini vigastuse järel olude sunnil täiendust kaitseliini. Palkasime Moussa kuni suveni. Jäime tema panusega väga rahule, tema kogemus ja suhtumine olid igati ootuspärased. Tänaseks on noor keskkaitsja Kristjan Pelt plaanipäraselt sammukese edasi teinud ja meile lisandus veel suve eel universaalne kaitsja Märten Pajunurm, mistõttu usun, et saame hakkama oma jõududega. Moussale soovin nii enda kui ka klubi poolt edu edaspidises karjääris. Läksime lahku heade sõpradena!"