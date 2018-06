Valmis raamat Türi lähiajaloost

Grünthal ütles, et raamat, «Sünged sõjapäevad Türil ehk mälestusi bolševismi lõpupäevilt» on tema esikteos ja käsitleb 1941. aasta sõjasuve sündmusi Türil.

232leheküljelises kaartide ning 165 originaalfotoga varustatud raamatus, millest neljandik on olnud siiani avalikkusele teadmata, üritab Grünthal anda sündmustest oma ettekujutuse.

«Seni arhiivides lebanud materjal, mis nüüd raamatusse koondatud, heidab ühelt poolt valgust mõnele saladuslooriga varjatud seigale, teisalt meenutab ja tutvustab juba rohkem kui kolmveerand sajandi kaugusele jäänud traagilisi sündmusi," selgitab ta.