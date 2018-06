Paides saab nädalavahetusel näha kõrgetasemelist vollemängu

Paide etapi korraldaja Veiko Tihemets selgitas, et seekordsed võistlused tulevad suures pildis samasugused nagu need olid mullu. „Toona saime korralduse Eesti kiita, seda nii mängijatelt kui kohtunikelt. Soovime latti tänavu sama kõrgel või kõrgemalgi hoida,“ ütles ta. „Nagu ikka, see on kahepäevane turniir. Mängivad mees- ja naispaarid.“

Veiko Tihemets kutsus kõiki rannavollelahingutele kaasa elama. „Võistluste poolelt on kohal Eesti selle ala tipud ja loodetavasti on, mida mänguväljakul vaadata,“ ütles ta. „Tulge nädalavahetusel pealtvaatajaks ning teisipäeval saate juba Paides ja/või neljapäeval Väätsa päevakutel juba keskväljakul õpitut ja nähtut praktikas proovile panna.“

Tasub märkimist, et laupäeval peetakse mänge nii Paide tehisjärve liivaväljakutel kui keskväljakul. Pühapäevased tähtsamad mängud toimuvad vaid keskväljakul. Tehisjärve ääres on töös kolm väljakuk ja keskväljakul üks.

Pühapäeval on Paides kohal ka telekaamerad ning toimunust valmib saade, mida tasub oodata Kanal 12 saatekavasse.

Pühapäeval on Paides kohal ka telekaamerad ning toimunust valmib saade, mida tasub oodata Kanal 12 saatekavasse.

Võistlustele eelkirjapanek pandi lukku nädala esimeses pooles. Võistluste korraldaja Tauno Lipp täpsustas, et naispaare on Paidesse mängima tukemas peaaegu maksimumilähedaselt palju ehk 14. „Meespaaride osas on sel aastal küll mingi jama lahti. Paidesse pani end kirja üheksa võistluspaari,“ nentis ta. „Meie rannavolle esipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar sellest etapist küll osa ei võta, kuid heameel on selle üle, et kohal on Eesti koondislased Rauno Tamme (koos mängib Kaspar Pomerantsiga) ja Stefan Kaibald (Ronald Järv). Rauno ja Kaspar võiksid olla võidumeeskond, aga ega kunagi ei tea ju ette.“

„Naistest on kohal kaks koondisemängijad Hanna Pajula ja Kertu Laak. Viimane on ka 2017. aasta Eesti parim naisvõrkpallur. Raske on neist kuumemaid nimesid praegu leida,“ jätkas ta. „Rannavollest on kohal Liisa Soomets ja Heleene Hollas. Nad on seal praegu Eesti rannavolles absoluutne tipp. Alates eelmise suve keskpaigast pole neile siin keegi vastu saanudki.“

Karikavõistluste senised etapid on toimunud Rakveres ja Tartus ning Lipp kinnitas, et Paide etapp ei jää neile võistluspaaride tasemelt millegi poolest alla. „Naistest on kohal Eesti paremik, meestest peaaegu paremik.“

Linnakeskkonnas mängimist pidas Tauno Lipp võrkpalluritele igati mugavaks. „Segavad faktorid, nagu tuul, pole kindlasti seal nii tugev kui rannas ja mängu on rohkem. Väljakut ümbritsev melu ja pealtvaatavad pigem annab mängule juurde kui võtab midagi ära,“ arutles ta. „Mängija fookus on niiehknaa väljakul. Samas, ta tajub kindlasti seda, palju inimesi on mängu vaatamas ja kaasa elamas.“

Võrkpallurid teevad laupäeva õhtul kummarduse ka ühele teisele pallimängule- jalgpallile. Nimelt tuuakse mängude lõppedes keskväljakule kotttoolid, väljakuäärde seatakse üles suur ekraan ning seatakse end Venemaal toimuva MM õhtuseid mänge vaatama. „Olles pidanud maha sporti täis päeva, on igaüks meist vast valmis ise sporti kõrvalt vaatama ja nautima,“ kommenteeris ühisvaatamist Tauno Lipp.

Paide keskväljaku ruumieksperiment avatakse laupäeva keskpäeval. Mängib Paide linnaorkester. (JT)