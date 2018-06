Ehe ruum avab Paide kesklinnas rohelusele uksed

Kesküla hinnangul on läinud ettevalmistustega päris hästi. «Mul on selline tunne, et teeme vähemalt kaks korda nii palju kui eelmisel aastal ja tegelikult vist isegi rohkem,» lausus ta. «Suuri konstruktsioone, mis oleme üles ehitanud, eelmisel aastal ju üldse polnud – lava ja välikontorit. Need on ikka päris suurt proovikivi tekitanud asjad ja nüüd enam-vähem valmis. Praegu on detailide ja peenemate tööde tegemine. Need, kes on ehitusega kokku puutunud, teavad hästi, et see võtab päris palju aega.»