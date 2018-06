* Kamp rootslasi, lätlasi ja eestlasi kogunes sel nädalal Koordi külla, et ehitada midagi ebatavalist. Kahe meetri sügavuses augus nägid nad ühiselt vaeva selle nimel, et püstitada maa alla loodussõbralik koopamaja.



* Paide riigigümnaasiumis on alanud dokumentide vastuvõtt. Uus kool tervitab sügisel kuni 180 õpilast. Enamik õpetajatest on leitud, nende seas on nii tuttavaid õpetajaid Paide senistest koolidest kui ka noori, alustavaid õpetajaid. Riigigümnaasium nimetatakse 1. septembrist ümber Paide gümnaasiumiks. Järva Teataja usutles kooli direktorit Urmo Reitavit ja õppejuht Annika Orulat ning küsis, kuidas kool sügisel algavaks õppeaastaks valmis on.



* Mais kuulutas Paide linnavalitsus välja hanke Hillar Hanssoo põhikooli õpilastele asendusruumides uue toitlustaja leidmiseks. Huvi Paide õpilaste toitlustamise vastu näitas üles vaid üks ettevõte.



* Kui täna keskpäeval Paide keskväljakul Eheda Ruumi nime kandev linnaruumieksperiment avatuks kuulutatakse ja rahvas osaliselt autodelt jalakäijatele vallutatud linnasüdames mõnusalt aega veetma hakkab, pole eksperimendi eestvedajatel aega seda käed rüpes pealt vaadata. Nii palju on veel teha.



* Järgmisel nädalal ootab paljusid ajateenistusse astuvaid noori ees aeg, mil 11 kuuks tuleb harjumuspärasest keskkonnast ja lähedastest inimestest eemale minna. Äsja ajateenistuse läbinud Frank Gennert Osula (20) jagab oma kogemusi.



* Pühapäevast saab Järvamaal sõita maakonna bussiliinidel tasuta. See tähendab, et siinsetesse bussidesse on lisandunud uusi tehnilisi vidinaid.



* Tähelepanelikud poodlejad on pannud tähele, et Maxima Türi kauplusse on ilmunud iseteeninduskassad. Maxima kaubandusdirektor Marko Põder sõnas, et iseteeninduskassade paigaldus algas 24. juunil. «Töösse lähevad need 29. juunil ja kokku saab Türi Maxima kauplus neli iseteeninduskassat, millest kolm on kaardimakse omad ja üks sularaha oma,» selgitas ta.



* Ehkki Lõuna-Korea tundub eestlastele eksootilise ja kauge riigina, fännavad tänapäeva noored sealset popmuusikat aina rohkem. Üks sealsetest menubändidest, BTS, on leidnud tee ka mitme Paide neiu südamesse.