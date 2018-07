Türi perespordipäev algas kanuumatkaga

Keskpäeval algab tehisjärve ääres suurem mõõduvõtmine, kus jõukohast tegevust leidub nii lastele kui ka täiskasvanutele.



Perespordipäeva päevakava:

12:00 Perespordipäeva avamine

12:10 Lastejooksud - kuni 3, 4, 5, 6, 7a. lastele

12:10 Orienteerumine - rada on läbitav jala, lapsevankriga, rattaga jne. Rajal võetakse küll aega, kuid üldarvestust ei peeta. Kõik raja läbijad saavad kingituse.

12:10 Indiaca või veevõrkpall - osalevad segavõistkonnad, mis loositakse võistluspaigas. Võistluste süsteem selgub peale registreerimist.

12:30 Mullipallid - Võistkonna suurus on neli liiget ja kõik peavad olema vähemalt 11. aastased. Kellel võistkond puudub, saab ennast ikka registreerida ja võistkond moodustatakse kohapeal.

12:30 Noolevise - Võistlusel saab osaleda vaid ühe korra kogudes viie noole viskega võimalikult palju punkte. Arvestust peetakse kahes vanuseklassis - kuni 10a. noored ja 11a. ja vanemad.

13:00 Korvpalli täpsusvisked - korvpall tuleb 30. sekundi jooksul visata korvi erinevatelt positsioonidelt. Iga positsioon annab erineva arvu punkte. Arvestust peetakse kahes vanuseklassis - mehed ja naised.

13:30 Saapaheide - igal võistlejal on kolm katset. Arvestust peetakse neljas vanuseklassis - kuni 10a. tüdrukud, kuni 10a. poisid, 11a. ja vanemad naised, 11a. ja vanemad mehed.

13:30 Kanuuvõistlus järvel - Kanuuga sõidetakse ümber järves oleva sare ja tagasi. Üks paariline peab olema vähemalt 16. aastane.