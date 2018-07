* Paide Püha Risti kiriku läänekülje fassaaditööde käigus paljastus tuhmunud värvikihtide alt erksates toonides Paide linnavapp. Ilmselt on see Paides 20. sajandi alguses tegutsenud kunstniku August Roosilehe looming, ta on ka kiriku altaritaguse maali autor.



* Kummikud ja vihmamantlid olid eile kohustuslikud neile, kes olid võtnud päevaplaani Türi linna sünnipäeva puhuse kohvikute päeva. Sellal kui paarikümne kohviku pidajad öösel keetsid ja küpsetasid, oli ametis ka ilmataat. Ja tegi oma tööd korralikult, sest linn sai sünnipäevakingiks korraliku sahmaka vihma, aktsendiks ühtlaselt hall taevas.



* Esimene tasuta buss väljub pühapäeva hommikul kell 6.35 Paide kultuurikeskuse eest, roolis tuntud kohalik poliitik ja linnavolikogu liige Valeri Ivanov. Minut aega enne bussi väljumist ootab peatuses tasuta sõitu kaks meest, Raivo Läske ja Veniamin Jatsuk. Mõlemad on bussisõidu muudatusest teadlikud. Jatsukil on tasuta sõitu võimaldav kaart juba rahakotis, Läskel taskus täpselt kahe euro väärtuses sente, et bussijuhi käest kaart osta.



* Kui andekad noored tahavad aeg-ajalt oma oskusi raha teenima panna ja asju seejuures ametlikult ajada, on selleks üsna piiratud võimalused. Koerulased Hannes Linno ja Laura Lepik otsustasid sellise olukorraga silmitsi seistes luua oma firma, mis abistaks nii neid kui ka teisi omavanuseid.



* Järvamaa kutsehariduskeskuse suvine vastuvõtt on avatud ja tulevastel õppuritel on valida umbes 40 eriala vahel.

Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjus ütles, et üks uuemaid on biogaasijaamaoperaatori õpe, kuhu on mõni huviline ennast juba kirja pannud. Teist aastat on vastuvõtt ka veekäitlusoperaatori õppesse.

Kohjuse meelest võiks noortel olla teeehitaja eriala vastu suurem huvi, sest Järvamaa kutsehariduskeskus pakub seda ainsana kutsekeskhariduse alusel. «Teeehituses jagub tööd ja leiba, praktikapakkujaid on meil terve stend täis ja tööandjate huvi on väga suur,» ütles ta.



* Facebooki leheküljele «Märgatud Paides» on üks kassiomanik üles laadinud pildi oma lemmikust, kes on saanud õhupüssist kaks tabamust. «Hoiatuseks kõigile kassiomanikele, kelle kassid liiguvad Rohelise tänava ja Suur-Aia ümbruses. Tegutsemas on endast heal arvamusel inimene, kes loomi õhupüssist tulistab,» on postituses kirjas.

Postituse all olevates kommentaarides anti teada, et kassi tulistajad elavad Rohelisel tänaval, kirjas oli ka täpne aadress. Kõnealuses majas elav vanapaar oli hämmelduses, kui kuulis Järva Teatajast, et Facebookis on nad kassitulistajateks tembeldatud.



* Paide keskväljaku teise ruumieksperimendi avas nädalavahetusel Värska Vesi Cup, Eesti rannavolle karikasarja üks osavõistlusi. See oli teine aasta korraldada Eesti rannavolle karikasarja mänge Paides.