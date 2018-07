Paides mängiti kl 3ni öövollet

Piret Reinfeld Paide võrkpalliklubist ütles, et alagruppide kaks esimest mängisid poolfinaale ja kohamänge. Alagruppide kolmandaid, neljandaid kohti välja ei mängitud.

„Nii nagu juhendis määretletud oli kestis turniir öösel kell 3ni ehk siis oli kaheksa tundi tõsist hetlust pimeduse ja palliga. Oli tõsiseid kaitseid ja tugevaid lööke. Oli nalja ja kindlasti ka kurbust, sest ööpimeduses kõik kindlasti nii lihtne ei ole. Kindel on aga see, et kõik osalejaid nautisid mängu ja lõpuks soojaks läinud suveõhtut,“ ütles Reinfeld.