Raudteejaamas kuuleb tasuta muusikat

„Kontserttuur „Teekond“ on eriline, kuna äratab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul puhkpillimuusikaga ellu nii kasutusesolevad kui ka unustuste hõlma vajunud raudteejaamad,“ lausus Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Ootamatutes kohtades on laval kaks Eesti professionaalset puhkpillikvintetti, kes esitavad Eesti Vabariigi 100. juubeliks loodud uudisteoseid.“

“Juubeliaastal on üsna loomulik, et kavas on ainult Eesti muusika,” kommenteerib Puhkpillikvinteti Estica liige Heli Ernits. „Kontserttuuri idee saigi alguse kogemusest, et Eesti puhkpillikvinteti loomingus on hämmastavalt palju imelisi teoseid, mida laiema publikuga jagada,” lisab Ernits.