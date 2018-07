Linnameeskond roteerib mängijaid

Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli: „Kristjanit on viimasel ajal seganud erinevad vigastused ja ta soovis aja maha võtta. Mängijalt igatahes klubi suhtes väga aus käitumine ja loodetavasti pole mees veel oma viimast sõna jalgpallis öelnud! Kaarel on teinud suure sammu edasi ja kindlasti pole võimatu juba tänavu Premium liigas debüüt kirja saada. Rene vastu tunti huvi ka kõrgemalt, aga nüüd saab ta hooaja lõpuni aidata oma kodulinna meeskonda. Kenert ja Rico on esinduse treeningutel kõvasti vaeva näinud, kuid mänguaeg on piirdunud meie U21 meeskonnas Esiliiga B-ga. Keila ridades õnnestub neil mängida juba aste kõrgemal ja klubi hoiab loomulikult mõlema poisi arengul hoolega silma peal!“