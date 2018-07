Kooli hoovi hakati uurima

Väljakaevamisi juhtiv arheoloog Peeter Piirits selgitas, et kopp hakkas pinnast eemaldama esmaspäeval ja praeguseks on see töö tehtud. Nüüd algab nii-öelda käsitöö, mis kestab olenevalt ilmast mõne nädala. «Töö on täpselt sama, mida me tegime siin ka möödunud suvel. Siis uurisime läbi 750ruutmeetrise maa-ala ja nüüd sama palju,» lausus ta.