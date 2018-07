* Aastaid tagasi leheveergudel kirjutatud Hesburgeri kiirtoidurestorani Paidesse ehituse plaan peaks lähikuudel tõeks saama. Ehitusplats on aiaga piiratud, ekskavaator teeb pinnasetöid ja sügiseks peaks restoran Maksimarketi vastas üle tee esimesi inimesi toitlustama.



* Paide riigimaja asukohana näeb rahandusministeerium ennekõike Tallinna 18s asuvat kohtumaja, kus praegu tegutsevad lisaks Pärnu maakohtule ka prokuratuur, notarid, kohtutäitur, maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja tööinspektsioon. Milline tulevik ootab praegu pooltühja Järva maavalitsuse endist hoonet Rüütli tänaval, selgub järgmisel aastal.



* Türi äärelinnas asuvast vanast paberivabrikust pole viimastel aastatel olnud just palju põhjust rääkida. Kui, siis aeg-ajalt sellest, et vabriku maa-alal on kellegi käsi süüdanud vanad rehvid või puitmaterjali ning jälle tuleb päästjatel sõita järjekordset põlengut kustutama. Eraomandisse kuuluva vabrikuhoone, täpsemalt ühe osa sellest, on MTÜ Wabalinn võtnud üürile, et seal vanamaterjali, see on vanu uksi-aknaid, palke ladustada.



* Kui kool mingis elujärgus pooleli jääb, siis hiljem tagasi rajale saada ei pruugi olla lihtne. Sellega tuli lausa kuldmedaliväärselt toime äsja Paide täiskasvanute keskkooli lõpetanud Egle Ellermaa (34), kes pärast 15aastast pausi otsustas haridustee uuesti käsile võtta.



* Järvamaa kauni kodu konkursil teise koha pälvinud Kersti ja Arvo Sarapuu koduaed on ligi kaks hektarit suur ja kui viljapõlluäärne sõrestik välja arvata, puudub sel muust maailmast eraldav aed.

Ka väravaid pole võimalik lukustada, sest neid lihtsalt pole. «Meile meeldib nii, ja siin on see võimalik,» ütlevad nad.