Galerii: vaksalihoone sai puhkpillimuusikat täis

“Juubeliaastal on üsna loomulik, et kavas on ainult Eesti muusika,” ütles puhkpillikvinteti Estica liige Heli Ernits. „Kontserttuuri idee saigi alguse kogemusest, et Eesti puhkpillikvinteti loomingus on hämmastavalt palju imelisi teoseid, mida laiema publikuga jagada.”