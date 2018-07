Lisaks hõrkudele kookidele ja kringlile on menüüs ka üht-teist soolast. Kogu müügist saadud tulu annetavad naised Eesti vähihaigete laste vanemate liidule, et toetada vähihaigete laste vanemaid.

“Oleme kõik emad ja meie omade seas on see teema tuttav. Me näeme, kui oluline on see organisatsioon vähihaigete laste vanematele,” räägivad naised.