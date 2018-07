* Järva valla ja seal tegutseva soojapakkuja N.R. Energy OÜ vahel on tekkinud vaidlus Aravete ja Järva-Jaani küttesüsteemide üle. Olukorra lahendamiseks on soojaettevõte vallale ühe variandina välja pakkunud rohkem kui kolmveerand miljoni suuruse kahjutasu hüvitamise võimaluse.



* Kuigi teatav uudishimu tasuta ühistanspordi vastu oli oodatav, näitavad esimesed kümme päeva, et järvalased sõidavad bussidega arvatust isegi rohkem. ATKO Paide osakonna juhataja Jannar Vissak ütles, et esimese päevaga ostsid reisijad bussijuhtidelt umbes 600 kiipkaarti ning kokku on nad müünud juba umbes 1600 kaarti.



* Enamasti jõuavad meediasse teated kodudes kasvavatest öökuninganna taimedest, millel on puhkenud 1–2, teinekord ka 5 õit. Ent pühapäeva hilisõhtul rõõmustas Türil elava Elvi Pääro elutoas kasvav taim omanikku koguni kaheksateistkümne õiega, mis järgemööda avanedes toa maheda vaniljelõhnaga täitsid.



* Türi vallavolikogu viimane istung läks volinik Heli Koidule nii alandavaks, et veel samal õhtul kirjutas ta kodus avalduse astuda volikogu revisjonikomisjoni liikme kohalt tagasi. Avalduses on kirjas: "Astun tagasi Türi valla revisjonikomisjoni liikme kohalt, kuna 28. juunil 2018. a toimunud Türi Vallavolikogu istungil Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ründas oma sõnavõtuga revisjonikomisjoni liikmeid. "



* Kuigi viimastel nädalatel on ilmataat põllumeestele halastanud ning mai- ja juunikuise põua heastamiseks on tulnud nüüd juba rohkem sademeid, siis põllumeeste hinnangul see tehtud kahju enam ei heasta. Peetri Põld ja Piim ASi juhatuse liige Priit Süüden rääkis, et kuiv periood jäi ikkagi liiga pikaks. "Ega see vihm teraviljasaaki suurt ei päästa. Heina ehk paneb kasvama, see oli ka juba lausa kollane, aga võtab aega, et taimed stressist välja tuleks," sõnas ta.



* Juuni teises pooles kirjutasime, et Paide linnavalitsus ja Hillar Hanssoo Paide põhikooli riikliku ehitushanke võitnud AS Paide MEK lõid käed, sest etteantud tähtajaks ükski konkurent hanget ei vaidlustanud. Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et Paide MEKile on koolimaja võtmed üle antud ning ehitusfirma on tegemas ettevalmistustöid algavaks lammutuseks. «MEKi tegevdirektoril Janek Lohul tuli idee, et enne lammutust võiks huvilistele välja pakkuda koolimajja jäänud kraami, olgu selleks lauad-toolid, siseuksed või aknad,» sõnas ta.



* Pärnu rannastaadionil peetud U14 ja U16 vanuseklassi kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel olid väljas ka Järvamaa spordinoored. Medalivõitjaid oli kamba peale üks.