Türilane laenas oma häält multifilmi tarbeks

Sony Picturesi animafilmis “Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus” läheb kõigi lemmikkoletiste perekond luksuslikule koletiste kruiisilaevale puhkama, et Drac saaks pideva hotellikülastajate eest hoolitsemise asemel isegi suve nautida. Dracula kamp lõbutseb laevapardal – mängitakse koletiste võrkpalli, käiakse eksootilistel ekskursioonidel ja päevitatakse kuuvalgel. Kuid unelmate puhkusest saab õudusunenägu, kui Mavis taipab, et Drac on laeva salapärasesse kaptenisse Erickasse armunud. Viimasel on aga ohtlik saladus, mis võib kõik koletised maamunalt pühkida.