Kuni su küla veel elab (aga mitte mu tagahoovis!)

Kolme aasta eest, kui me abikaasaga tema kodukohta Valgma külla Hindreku turismitalu rajama asusime, tervitas külarahvas meid soojalt. Naaber tundis heatahtlikku huvi, kuidas meil läheb, ning tema abiga said ehitatud taluaeda ka külaliste puhkemajad. Külamehed, teiste seas uus asjalik külavanem, käisid nõu ja jõuga abiks ning soovisid tegemistes edu. Oli tunda ehedat koostegemise vaimu ja kogukonna tuge. Süda oli soe ja olime kindlad, et teeme õiget asja.