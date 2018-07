* Järva vallas Peetri mõisahoones tegutsenud kool kolib peatselt uutesse ruumidesse Kareda teeninduskeskuse majas, kus koolijuhi Raigo Prantsi sõnul on paremad võimalused multifunktsionaalse kompetentsikeskuse kujundamiseks. Peetri kool on seal valmis lisaks oma 25 õpilasele vastu võtma teist samapalju.



* Türi põhikooli uue hoone rahastamisotsusele seadis sihtasutus Innove kaks tingimust. Uue põhikoolihoone rahastamise esimene tingimus on, et kui õpilaste arv Türi ühisgümnaasiumis väheneb alla saja õpilase, võtab vald vastu otsuse kooli tegevus lõpetada.



* Uurimine pole veel kindlaks teinud, miks süttisid kaks suurt heinaküüni kõigest mõnetunnise vahega. Põllumehed heina isesüttimist uskuda ei taha.



* Kui järvajaanilased ütlevad soojal suvepäeval, et kõik läigib ja ujub, ei mõtle nad tehisjärve ega sealseid suplejaid, vaid Piibe maanteed, täpsemalt selle kolmekilomeetrist lõiku.



* Samal ajal kui osa põllumehi tegeleb silo ja heina talveks talletamisega, sõitsid Põhja-Järvamaal põllule ka esimesed kombainid.



* Viimastel aastatel pole Eestimaa suvi – niipalju kui seda on – mõeldavgi ilma mõne kodukohvikute päevata. Pea igal nädalavahetusel on siin ja seal mõni kohvikutepäev, mil head-paremat pakutakse koduõuedes ja verandadel, aga ka ettevõtete hoovides. Mõne aasta eest Hiiumaalt Kärdlast alguse saanud tava on mandril jõudsalt kanda kinnitanud ning ka Järvamaa ei taha rongist maha jääda.



* Reedest pühapäevani Lõunas-Eestis sõidetav Shell Helix Rally Estonial on põhjust pöialt hoida ka järvakatele. Stardis peaksid olema nii Gert Kull kui ka oma debüüthooaega tegev Rene Uukareda. Autoehitus käib viimase hetkeni.