Innovest saab taotleda vahendeid hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamiseks

Toetust saavad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused ja eraüldhariduskoolide pidajad. Kokku jagatakse projektide elluviimiseks 9,5 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha. Toetuse andmise eesmärk on pakkuda üldhariduskoolide pidajatele ja koolidele tuge kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel ning luua tuge vajavatele õpilastele eeldused õppimiseks elukohajärgses koolis, võimalusel ka tavaklassis.

Käesoleva vooru eelarve on kokku 9,5 miljonit eurot ning see on jaotatud eraüldhariduskoolide pidajate ja kohalike omavalitsuste vahel põhikoolis õppijate arvu alusel. Kohaliku omavalitsuse üksus või erakooli pidaja saab toetust taotleda kuni talle kehtestatud piirsummani. Toetust saab taotleda kuni vabade vahendite lõppemiseni.