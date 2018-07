Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd rääkis, et neljapäeva hilisõhtul anti politseile teada, et koolimaja juures on noortekamp, kes lõhub kooli aknaid. Patrull leidis sealt eest kaks noorte seltskonda. Kuna teataja ei osanud kirjeldada aknaid lõhkunud noori, siis vestlesid politseinikud mõlema seltskonnaga ja andsid neile korralduse sealt lahkuda.