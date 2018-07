* Võrreldes esmaspäevaga, mil Järva Teataja lammutamisele minevas Paide ühisgümnaasiumis esimese ringkäigu tegi, oli neljapäevaks palju muutunud. Kraamijahile tulnud inimesed olid oma töö teinud. Kohal olid käinud ka kutsumata külalised. See polnud vaid tühjus, mis varem laudu-toole-riiuleid täis klassiruumides silma hakkas. Ka lõhkujad, kes tühjaks jäänud koolimajas selle nädala öötundidel laamendamas käisid, olid oma jälje jätnud.



* Rohkem kui kahe aasta eest ilmnes, et Türi saab tervisekeskuse. Sellest on möödunud omajagu aega ja nüüd on jõutud viimaks tegudeni, mis ka tänavapildis välja paistavad. Siiski ei saa sama väita spordihoone kohta, mille ehitusplaanid samuti juba mõnda aega õhus on olnud.



* Türi valla talunik Koit Teder, kellele kuuluvad hernepõllud nii Taikse küla servas kui ka Tori tee ääres, on kimpus omavoliliste hernekorjajatega, kes põlluservast matti käivad võtmas.

Talunik ütles, et tegelikult tal kahju pole, kui keegi tahab omale paar peotäit värskelt valminud herneid korjata, ent paraku on korjajatele teadmata, et põldu on pritsitud taimekaitsevahendiga, seega on ka herned sööjate tervisele kahjulikud.



* Möödunud talve ilmastik tekitas metsloomadele soodsad tingimused sigimiseks ja mitme metsloomaliigi populatsioon on jõudsalt suurenenud. Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti metsades võrreldes eelmise aastaga rohkem ringi luusimas ilveseid ja metskitsi, Järvamaal on tõusnud ka põtrade ja metssigade arv. Kuskile pole aga kadunud ka ilveseid, hunte ja rebaseid laastav kärntõbi ning metssigu kimbutav seakatk.



* Juba mitu kuud on 15 aastat postikulleri tööd teinud Lii Kochi päevad varasemast sootuks erinevad. Jah, ta tõuseb endiselt öösel, et kella kolmeks varahommikul tööle jõuda, kuid tööl olles ei liikle ta enam kahel, vaid lausel neljal rattal. Ei, juhiluba Kochil pole. «Nii, kõigepeal vajutan jalaga siduri alla,» õpetab Koch, kui postiveo ATV-ga lähemat tutvust soovin teha. «Seejärel panen võtme süütelukku, keeran, vajutan starterit ja masin töötab.»



* Mida võtta mälestuseks kaasa reisilt, kui kohvrisse on mahutatud lisaks juba kaasas olnud riietele-jalanõudele ja pesemistarvikutele paar uuemat hilpu, kingitused sõpradele, pere kõige pisematele ning vanematele või lapsehoidjatele, kes nende pisikeste järgi on vaadanud? Peaks see olema seinataldrik? Paks, 200-leheküljeline ja rohkete piltidega illustreeritud raamat? Imepeene graveeringumustriga šampuseklaaside komplekt? «Tegelikult on nii, et mida kaugemalt inimene on, seda väiksema suveniiri ta kaasa ostab,» teab Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultant Piret Sihver öelda.



* Nõukogudeaegsed kopikad 40 eurot tükk, vanad märgid 100 eurot tükk, merevaigust kaelakee 800 eurot – just sellise hinnaga meelitavad kuulutused inimesi oma koduseid kappe ja pööninguid üle vaatama. Vanavaralaatasid toimub Eestis vaat et igal nädalavahetusel. Järvamaalgi on neid selles kuus kaks: nädal tagasi Seidlas, täna Koerus. Aktiivsed on ka vanavara ostjad, Järva Teatajaski on tosinajagu kuulutust, milles ollakse valmis väärtusliku kraami eest välja käima sadu eurosid.